Происшествия 26 января 2024, 13:49 Рецидивиста задержали в Петербурге за смертельное избиение пожилой матери

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Силовики задержали в Северной столице 51-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по городу и Ленобласти.

Согласно предварительным данным, фигурант жестоко избил 76-летнюю мать во время конфликта. Полученные травмы оказались смертельными.

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Агрессора доставили в отделение полиции. Выяснилось, что он уже привлекался к уголовной ответственности по статье о наркотиках.