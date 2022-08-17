Рецидивиста задержали после попытки сжечь родственников в Челябинской области

В Челябинской области задержали ранее судимого местного жителя, которого заподозрили в попытке убийства. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

В ведомстве рассказали, что на минувших выходных пьяный мужчина повздорил с родителями и братом. Он ушел из дома, а на следующее утро вернулся и поджег дом, где находились родственники. Им удалось выбраться и потушить огонь. Возбуждено уголовное дело.