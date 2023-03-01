01 марта 2023, 15:14
Рецидивиста, подозреваемого в ранении собутыльника, задержали в Петербурге
В Санкт-Петербурге задержали 42-летнего мужчину, которого заподозрили в ранении собутыльника. Об этом сообщил «Петроград».
ИА Nation News написало, что между задержанным и его знакомым возникла пьяная ссора, в ходе которой мужчина ранил ножом собутыльника. С полученным ранением последнего доставили в больницу. Выяснилось, что ранее подозреваемый неоднократно попадал под суд.
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