Происшествия 01 марта 2023, 15:14 Рецидивиста, подозреваемого в ранении собутыльника, задержали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге задержали 42-летнего мужчину, которого заподозрили в ранении собутыльника. Об этом сообщил «Петроград».

ИА Nation News написало, что между задержанным и его знакомым возникла пьяная ссора, в ходе которой мужчина ранил ножом собутыльника. С полученным ранением последнего доставили в больницу. Выяснилось, что ранее подозреваемый неоднократно попадал под суд.