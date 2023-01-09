Происшествия 09 января 2023, 15:26 Рецидивиста из Владимирской области осудили на год за нетрезвую езду

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Житель Киржача, который уже был осужден за пьяную езду, получил новый срок. Об этом сообщило ИА Nation news со ссылкой на местные СМИ.

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Водитель попался полицейским 26 декабря. Его остановили у одного из жилых домов. При этом тест показал, что допустимое количество алкоголя в организме повышено в пять раз. Приняв во внимание прошлую судимость за аналогичное преступление, суд вынес приговор — лишение свободы на год с отбыванием срока в колонии поселения.