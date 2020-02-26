Рецидивиста из Свердловска снова могут посадить за изнасилование

В этот раз он изнасиловал и обворовал женщину в поселке Асбест. По данным правоохранителей, он решил совершить преступление еще когда они с пострадавшей вместе садились в автобус. Потом он вышел за ней на остановке, изнасиловал и похитили деньги.

Преступник уже трижды отсидел за подобные преступления. Сейчас на него снова возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».