26 февраля 2020, 16:30
Рецидивиста из Свердловска снова могут посадить за изнасилование
Жителя Свердловской области, который уже был судим ранее, снова обвиняют в изнасиловании. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на региональный СК.
В этот раз он изнасиловал и обворовал женщину в поселке Асбест. По данным правоохранителей, он решил совершить преступление еще когда они с пострадавшей вместе садились в автобус. Потом он вышел за ней на остановке, изнасиловал и похитили деньги.
Преступник уже трижды отсидел за подобные преступления. Сейчас на него снова возбудили уголовное дело по статьям «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».