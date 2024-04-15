Происшествия 15 апреля 2024, 10:43 Рецидивиста из ЯНАО арестовали за нападение с топором и ножом на знакомых

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Суд в Красноселькупском районе ЯНАО избрал меру пресечения 58-летнему мужчине, обвиняемому в вооруженном нападении. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Мужчина отличился несколько раз. Так, 27 февраля 2024 года он, будучи пьяным, ударил собутыльника топором по ноге. Уже 8 марта агрессор, также находясь в состоянии опьянения, изрезал ножом знакомого.

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Пострадавших удалось спасти. Злоумышленника заключили под стражу на время следствия. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления.