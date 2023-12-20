Происшествия 20 декабря 2023, 13:40 Рецидивист задушил сожительницу веревкой в ходе ссоры на Сахалине

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Тело 33-летней женщины с травмами обнаружили в одной из квартир Корсакова Сахалинской области. В совершении преступления заподозрили сожителя жертвы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СК РФ по региону.

По предварительным данным, 36-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, поссорился с возлюбленной. Он толкнул оппонентку на пол, после чего задушил веревкой.

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Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.