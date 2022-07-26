Рецидивист в Приморском крае угнал катафалк и уехал на нем к знакомым девушкам

Ранее судимый водитель ритуальной службы угнал катафалк Toyota Hiace, а затем поехал на нем в город Арсеньев, чтобы навестить знакомых девушек, сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

В полицию обратился руководитель службы, заявив об угоне автомобиля. Правоохранители нашли поврежденный катафалк в Чугуевском районе, он был припаркован рядом с кафе в селе Новомихайловка.

Угонщика задержали и доставили в отдел полиции, возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до трех лет тюрьмы, он также должен возместить причиненный ущерб.

По данным МВД, за первые шесть месяцев 2022 года в России угнали более 4,2 тысячи автомобиля.