26 июля 2022, 04:45
Рецидивист в Приморском крае угнал катафалк и уехал на нем к знакомым девушкам
Водитель ритуальной службы в Приморье угнал служебный автомобиль
Ранее судимый водитель ритуальной службы угнал катафалк Toyota Hiace, а затем поехал на нем в город Арсеньев, чтобы навестить знакомых девушек, сообщили в УМВД России по Приморскому краю.
В полицию обратился руководитель службы, заявив об угоне автомобиля. Правоохранители нашли поврежденный катафалк в Чугуевском районе, он был припаркован рядом с кафе в селе Новомихайловка.
Угонщика задержали и доставили в отдел полиции, возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до трех лет тюрьмы, он также должен возместить причиненный ущерб.
По данным МВД, за первые шесть месяцев 2022 года в России угнали более 4,2 тысячи автомобиля.