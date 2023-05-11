Происшествия 11 мая 2023, 16:36 Рецидивист украл раритетный автомат с исторической выставки в Ленобласти

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В Ленобласти празднование Дня Победы омрачилось похищением с выставки раритетного автомата. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии региона.

Экспозицию выставляли в Доме культуры поселка Романовка под Всеволожском. Пропажу заметили не сразу. Но при патрулировании сотрудники Росгвардии обратили внимание на подозрительного мужчину со свертком. С нем лежал охолощенный автомат с выставки. Злоумышленника доставили в полиции, оказалось, что он ранее уже имел судимость.

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