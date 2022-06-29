Рецидивист, угрожая муляжом гранаты, потребовал призвать его в ВС России

Ранее судимый москвич заперся в квартире на улице Беловежской и угрожал взорвать ее, если его не возьмут в ВС России. Полиция задержала мужчину, никто не пострадал, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.

По данным Mash, 35-летний мужчина по имени Иван, работающий охранником, заявил, что у него в руках граната и он готов выдернуть чеку, если его требования не выполнят. Москвич пояснил, что в армию его не призывают, так как он был судим, но он «хочет пойти за Россию». Позже выяснилось, что граната — муляж.

Сообщение в полицию поступило от врачей скорой помощи. По данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, мужчина угрожал прибывшей бригаде скорой, вел себя «агрессивно и неадекватно».

«Прибывшим нарядом полиции на месте происшествия установлено, что мужчина закрылся в квартире один и через входную дверь выкрикивает различные требования. Оперативными действиями сотрудников полиции мужчина задержан», — информировали в столичном ГУ МВД.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Она осматривает квартиру, устанавливает все обстоятельства происшествия. Жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает.

Как удалось выяснить «360», ранее Ивана судили за разбой, совершенный с применением оружия. В 2012 году он напал на мужчину с пистолетом и похитил iPhone. Москвича осудили на пять лет.

Источник «360» сообщил, что Иван живет с женщиной в ее квартире.