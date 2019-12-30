Рецидивист-убийца ранил знакомого в Ленинградской области

Оба участника инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения на момент происшествия. Знакомые поссорились, в результате чего один из них напал на другого с ножом. Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики диагностировали ножевое ранение грудной клетки. Информацию из больницы передали в полицию.

Через два дня после случившегося сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Предполагается, что травмы пострадавшему нанес мужчина с двумя судимостями. Одна из них — за убийство.

В настоящее время проходит проверка по факту нанесения тяжких телесных повреждений. Полиция возбудила уголовное дело.