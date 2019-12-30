30 декабря 2019, 10:26
Рецидивист-убийца ранил знакомого в Ленинградской области
Мужчина в возрасте 47 лет ранил ножом знакомого в квартире города Тихвин. У напавшего есть судимость за убийство. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Оба участника инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения на момент происшествия. Знакомые поссорились, в результате чего один из них напал на другого с ножом. Потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики диагностировали ножевое ранение грудной клетки. Информацию из больницы передали в полицию.
Через два дня после случившегося сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Предполагается, что травмы пострадавшему нанес мужчина с двумя судимостями. Одна из них — за убийство.
В настоящее время проходит проверка по факту нанесения тяжких телесных повреждений. Полиция возбудила уголовное дело.