22 марта 2023, 18:32
Рецидивист попался на краже 5,5 миллиона рублей у петербургского бизнесмена
В Петербурге по подозрению в краже 5,5 миллиона рублей из дома бизнесмена задержали 48-летнего рецидивиста. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.
Денег у себя дома не досчитался местный предприниматель. Вернувшись из отпуска, он обнаружил пустой тайник и обратился в полицию. Подозреваемого вскоре задержали.
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Им оказался ранее судимый мужчина. На его счету истязания, превышение самообороны, кража и другие преступления. Мужчина сознался и в последнем. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».
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Кражи
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