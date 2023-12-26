26 декабря 2023, 18:31
Рецидивист получил 13 лет колонии за нападение на полицейского и убийство в ЯНАО
Суд в Шурышкарском районе ЯНАО вынес приговор 48-летнему рецидивисту. Его признали виновным в убийстве знакомого и нападении на правоохранителя. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
Жертвой злоумышленника стал мужчина 1954 года рождения. Его тело обнаружили в частном доме.
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«Доставленный в участковый пункт полиции задержанный схватил со стола деревянный карандаш и нанес им удар в область шеи полицейскому», — рассказали в ведомстве.
Фигуранту назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы. Срок он проведет в колонии особого режима.
Убийства
Суд
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