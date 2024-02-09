Происшествия 09 февраля 2024, 11:56 Рецидивист получил 10 лет колонии за изнасилование жительницы Челябинской области

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Суд в Златоусте Челябинской области вынес приговор рецидивисту из Карелии, которого признали виновным в изнасиловании. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные инстанции.

Установлено, что в феврале 2023 года фигурант напал на 55-летнюю местную жительницу. Он ударил незнакомку по голове и затащил в лес. Там злоумышленник надругался над потерпевшей, угрожая убийством.

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В тот же день мужчина совершил еще одно преступление. Во время застолья у приятельницы он похитил телефон. Гражданину назначили наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.