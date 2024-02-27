Происшествия 27 февраля 2024, 20:58 Рецидивист изнасиловал жену своего сына в Зеленограде Суд Москвы арестовал обвиняемого в изнасиловании невестки на два месяца РИА «Новости»

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Обвиняемый в сексуальном насилии над женой своего сына предстал перед судом. Его арестовали на два месяца, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Постановлением Зеленоградского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 апреля 2024 года», — указали в инстанции.

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По предварительным данным, 58-летний мужчина стал подозреваемым в сексуальном насилии над супругой своего сына. По версии следствия, 25 февраля житель Зеленограда изнасиловал и совершил другие действия сексуального характера в отношении 29-летней невестки.

После изнасилования потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Полиция оперативно задержала подозреваемого. Свою вину он признал частично.

Уголовное дело возбудили по двум уголовным статьям об изнасиловании. Выяснилось, что у мужчины уже есть судимость за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

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