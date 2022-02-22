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    22 февраля 2022, 15:44

    Рецидивист изнасиловал пожилую женщину в ЯНАО

    Оксана Лавнюженко

    Ранее судимый житель ЯНАО изнасиловал пенсионерку в одном из поселков Надымского района. Возбуждено уголовное дело, сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на СКР по ЯНАО.

    Как рассказали в правоохранительных органах, в декабре 2021 года мужчина вместе со знакомыми пришел в гости к семейной паре. После застолья обвиняемый нашел в комнате пенсионерку, которая находилась одна, избил ее и изнасиловал.

    На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Изнасилование». Обвинительное заключение направлено в суд.