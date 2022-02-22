Рецидивист изнасиловал пожилую женщину в ЯНАО

Ранее судимый житель ЯНАО изнасиловал пенсионерку в одном из поселков Надымского района. Возбуждено уголовное дело, сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на СКР по ЯНАО.

Как рассказали в правоохранительных органах, в декабре 2021 года мужчина вместе со знакомыми пришел в гости к семейной паре. После застолья обвиняемый нашел в комнате пенсионерку, которая находилась одна, избил ее и изнасиловал.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Изнасилование». Обвинительное заключение направлено в суд.