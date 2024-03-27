Происшествия 27 марта 2024, 12:32 Рецидивист из Свердловской области зарезал сожительницу из-за обвинений в краже телефона

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Правоохранители задержали в Свердловской области 31-летнего рецидивиста, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Преступление случилось в Сысерти. Согласно данным ведомства, подозреваемый в состоянии опьянения ударил ножом сожительницу, которая обвинила его в краже телефона соседки. Ранение оказалось смертельным.

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Возбуждено уголовное дело. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.