27 марта 2024, 12:32
Рецидивист из Свердловской области зарезал сожительницу из-за обвинений в краже телефона
Правоохранители задержали в Свердловской области 31-летнего рецидивиста, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Преступление случилось в Сысерти. Согласно данным ведомства, подозреваемый в состоянии опьянения ударил ножом сожительницу, которая обвинила его в краже телефона соседки. Ранение оказалось смертельным.
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Возбуждено уголовное дело. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Убийства
МВД РФ
Свердловская область
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