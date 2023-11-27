Происшествия 27 ноября 2023, 15:32 Рецидивист из Свердловской области ответит в суде за убийство медбрата

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Уголовное дело, возбужденное в отношении 66-летнего рецидивиста, передали в суд для рассмотрения по существу. Его обвиняют в убийстве. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Преступление было совершено в Березовском. Согласно данным надзорного ведомства, к фигуранту, который находился в состоянии опьянения, приехала бригада скорой помощи. Медики постучались в квартиру, однако громкий звук спровоцировал агрессию со стороны хозяина.

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Он схватил нож и ударил 28-летнего медбрата в область сердца. Пострадавшего госпитализировали, но спасти его не удалось. Нападавший признал вину лишь частично.