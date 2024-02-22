Происшествия 22 февраля 2024, 16:54 Рецидивист из Пермского края жестоко избил отца ножкой табурета

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Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Пермского края. Его подозревают в нападении на отца. Об этом сообщил сайт Properm.ru со ссылкой на данные ГУ МВД РФ по региону.

Происшествие случилось в городе Чайковский. В ходе застолья между фигурантом и его 59-летним родственником разгорелась ссора. Агрессор схватил ножку от табурета и несколько раз ударил отца по голове.

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Выяснилось, что подозреваемый уже имеет судимости. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.