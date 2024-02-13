13 февраля 2024, 14:35
Рецидивист из Пермского края ответит в суде по обвинению в попытке сжечь кафе
В Пермском крае 36-летний местный житель предстанет перед судом по делу о попытке поджога кафе. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.
По версии следствия, фигурант намеренно устроил пожар в здании из-за личной неприязни к владельцу заведения. Значительного ущерба удалось избежать, однако огонь повредил строение.
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Известно, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Материалы дела направили в Пермский районный суд.
Пермский край
Поджоги
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