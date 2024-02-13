Происшествия 13 февраля 2024, 14:35 Рецидивист из Пермского края ответит в суде по обвинению в попытке сжечь кафе

Читать 360tv в

В Пермском крае 36-летний местный житель предстанет перед судом по делу о попытке поджога кафе. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

По версии следствия, фигурант намеренно устроил пожар в здании из-за личной неприязни к владельцу заведения. Значительного ущерба удалось избежать, однако огонь повредил строение.

Реклама

Известно, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Материалы дела направили в Пермский районный суд.