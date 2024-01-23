Происшествия 23 января 2024, 11:56 Рецидивист из ЯНАО едва не убил собутыльника ножом во время ссоры

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Правоохранители задержали 24-летнего жителя ЯНАО, подозреваемого в покушении на убийство. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал СУ СК РФ по региону.

Согласно данным ведомства, в ходе застолья между мужчиной и его знакомым разгорелся конфликт. Агрессор повалил приятеля на землю, после чего ударил его ножом в живот. Пострадавшего спас свидетель нападения.

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Стражи порядка разбираются в обстоятельствах случившегося. Известно, что молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за убийство.