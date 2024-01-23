23 января 2024, 11:56
Рецидивист из ЯНАО едва не убил собутыльника ножом во время ссоры
Правоохранители задержали 24-летнего жителя ЯНАО, подозреваемого в покушении на убийство. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал СУ СК РФ по региону.
Согласно данным ведомства, в ходе застолья между мужчиной и его знакомым разгорелся конфликт. Агрессор повалил приятеля на землю, после чего ударил его ножом в живот. Пострадавшего спас свидетель нападения.
Реклама
Стражи порядка разбираются в обстоятельствах случившегося. Известно, что молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за убийство.
СК РФ
Реклама
Реклама