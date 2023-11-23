Происшествия 23 ноября 2023, 10:12 Рецидивист без прав в Томске сбил дорожного рабочего насмерть МВД: в Томске лишенный прав водитель иномарки сбил дорожных рабочих, один погиб Пресс-служба УМВД России по Томской области

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На улице Елизаровых в Томске произошло смертельное ДТП. Иномарка сбила дорожных рабочих и врезалась в другой автомобиль. Один человек умер, сообщило «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Томской области.

Рабочие ремонтировали дорожное покрытие, когда на них наехала иномарка под управлением лишенного прав, неоднократно судимого и безработного мужчины 1986 года рождения. По предварительной версии, он сбил двух человек, а затем врезался в автомобиль ГАЗ.

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Одного рабочего госпитализировали, другой умер на месте аварии. Водитель машины отказался от медосвидетельствования. Его доставили в территориальный отдел полиции.

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