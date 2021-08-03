Ретро-авто сбило девочку-подростка в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) случилось ДТП, в результате которого пострадала 16-летняя девочка-подросток. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru.

Авария произошла накануне около одного из домов на Черноисточинском шоссе. Ретроавтомобиль сбил 16-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Школьница получила травмы и была доставлена в больницу. Ей диагностировали ушибы позвоночника и левого бедра. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.