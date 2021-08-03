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    03 августа 2021, 21:45

    Ретро-авто сбило девочку-подростка в Нижнем Тагиле

    Редакция сайта 360

    В Нижнем Тагиле (Свердловская область) случилось ДТП, в результате которого пострадала 16-летняя девочка-подросток. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru.

    Авария произошла накануне около одного из домов на Черноисточинском шоссе. Ретроавтомобиль сбил 16-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

    Школьница получила травмы и была доставлена в больницу. Ей диагностировали ушибы позвоночника и левого бедра. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.