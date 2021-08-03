03 августа 2021, 21:45
Ретро-авто сбило девочку-подростка в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) случилось ДТП, в результате которого пострадала 16-летняя девочка-подросток. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru.
Авария произошла накануне около одного из домов на Черноисточинском шоссе. Ретроавтомобиль сбил 16-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
Школьница получила травмы и была доставлена в больницу. Ей диагностировали ушибы позвоночника и левого бедра. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.