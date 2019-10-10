Ресторатора из Сербии оставили под стражей в Севастополе
Севастопольский городской суд оставил под стражей сербского ресторатора Славиша Карабашевича, которого задержали в Крыму. Его намерены передать правоохранителям Сербии. Об этом сообщил сайт «Новый Севастополь».
Адвокаты ресторатора оспаривали решение Ленинского районного суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу.
«В результате апелляционного рассмотрения постановление Ленинского районного суда города Севастополя, вынесенное 10 сентября 2019 года, оставлено в силе, а в удовлетворении апелляционных жалоб адвокатов отказано», — сообщили в пресс-службе городского суда.
Славиша Карабашевича признали виновным в убийстве, которое он совершил на родине. Его адвокат заявлял, что ресторатор дважды был оправдан сербским судом по этому обвинению.