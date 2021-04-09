Ресторатор рассказал о последствиях пандемии

Генеральный директор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров рассказал, что рестораны в центре Москвы и Санкт-Петербурга еще не вернулись к уровню дохода, как до карантина. Об этом сообщила НСН.

«Центральные точки и Москвы, и Петербурга по-прежнему работают с недобором 30-40 процентов от оборота», — рассказал он.

Гончаров пояснил, что все дело в уменьшении количества туристов. Он добавил, что заведения общепита на окраине города вернулись к прежнему уровню.