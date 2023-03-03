Происшествия 03 марта 2023, 10:51 Ресторанно-гостиничный комплекс потушили в Омске

Читать 360tv в

В Омске на территории ресторанно-гостиничного комплекса «Фан-фан» накануне произошел пожар. Площадь горения составила 1,2 тысячи квадратных метров, написал сайт newizv.ru.

В МЧС России рассказали, что на место ЧП отправились 60 человек личного состава.

Реклама

«Горит кровля. На месте происшествия от МЧС России работают 60 человек личного состава», — говорится в сообщении ведомства.

Людей в горящем здании обнаружено не было.