Происшествия 15 января 2024, 13:36 Ресторан загорелся в Улан-Удэ МЧС: в Октябрьском районе Улан-Удэ загорелась крыша ресторана

Читать 360tv в

В Октябрьском районе Улан-Удэ 15 января произошел пожар. Загорелась крыша ресторана на улице Тулаева. Огонь распространился на площади 875 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

Специалистов Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона отправили к зданию по улице Тулаева, 134б, днем 15 января.

Реклама

По предварительным данным, никто не пострадал. Площадь возгорания достигла 875 квадратных метров. В тушении задействовали 40 специалистов и 13 единиц техники.

Ведомство опубликовало кадры с места пожара. На них видно, что огонь перешел с крыши трехэтажного ресторана «Бир Хаус» на облицовку внешних стен.

В Челябинске потушили пожар в здании техникума промышленности и городского хозяйства. На втором этаже загорелся утеплитель, сработала сигнализация.