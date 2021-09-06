Ресторан загорелся в центре Москвы. Видео

В Москве на Малой Грузинской улице загорелся ресторан La Maréе. Местный житель пожаловался «360» на сильный запах гари в районе.

В МЧС пока не ответили на запрос «360». Между тем пожарные уже прибыли на место. Движение в районе происшествия затруднено, образовалась небольшая пробка. По сообщениям очевидцев, спасатели начали выдвигать лестницу.

Над зданием ресторана виден серый дым. Ощущается запах гари.

Около часа назад в Москве провели эвакуацию пассажиров со станции метро «Проспект Вернадского» из-за задымления. Составы на Сокольнической линии следовали с увеличенными интервалами. Сотрудники подземки проверяли один из поездов.

Очевидцы сняли на видео задымление. Представители метрополитена не сообщали о причинах. По неподтвержденным данным, задымление произошло под одним из составов. На станции сняли напряжение контактного рельса, пассажиров высадили, вестибюль закрыли. Но уже через 20 минут движение на юго-западном участке «красной» ветки восстановили.