Эксклюзив 23 ноября 2023, 16:15 Ресторан загорелся в центре Москвы Ресторан Steak It Easy загорелся на улице Новый Арбат в Москве

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В Москве загорелся ресторан Steak It Easy на Новом Арбате. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Спасателей вызвали к месту происшествия на Новом Арбате, 19, из-за большого задымления. По словам очевидцев, загорелся потолок двухэтажного здания. Посетителей эвакуировали.

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У ресторана начали работать экстренные городские службы.

В пресс-службе МЧС уточнили, что пожар начался в 15:51 из-за возгорания вытяжки, после чего на улицу повалил черный дым. Огонь удалось быстро потушить, никто не пострадал.

Ранее пожар произошел на электроподстанции в Лыткарине. Яркую вспышку заметили местные жители около часа ночи. Однако Минэнерго Подмосковья опровергло информацию о взрыве. По их данным, причиной чрезвычайного происшествия стало нарушение техники безопасности во время работы специальной техники.