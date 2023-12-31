31 декабря 2023, 19:03
Ресторан загорелся в центре Екатеринбурга перед новогодней ночью
Спасатели ликвидировали открытое горение в екатеринбургском ресторане
Ресторан в центре Екатеринбурга загорелся вечером 31 декабря. В пресс-службе МЧС России по Свердловской области сообщили, что пламя успело распространиться на 300 «квадратов».
«Пожар локализован на площади 300 квадраных метров», — уточнили в ведомстве.
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Открытое горение потушили в 18:48 по местному времени. Огнеборцы продолжают проливку и разборку сгоревших конструкций. Причину возгорания установят дознаватели.
Ресторан на улице Сакко и Ванцетти вспыхнул вечером 31 декабря. В одноэтажном здании загорелась кровля. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее крупный пожар произошел в деревне Горицы в Тверской области. Пламя охватило деревянный многоквартирный дом, из здания самостоятельно выбрались 13 человек.
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