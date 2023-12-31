Происшествия 31 декабря 2023, 19:03 Ресторан загорелся в центре Екатеринбурга перед новогодней ночью Спасатели ликвидировали открытое горение в екатеринбургском ресторане

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Ресторан в центре Екатеринбурга загорелся вечером 31 декабря. В пресс-службе МЧС России по Свердловской области сообщили, что пламя успело распространиться на 300 «квадратов».

«Пожар локализован на площади 300 квадраных метров», — уточнили в ведомстве.

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Открытое горение потушили в 18:48 по местному времени. Огнеборцы продолжают проливку и разборку сгоревших конструкций. Причину возгорания установят дознаватели.

МЧС России по Свердловской области МЧС России по Свердловской области МЧС России по Свердловской области МЧС России по Свердловской области МЧС России по Свердловской области

Ресторан на улице Сакко и Ванцетти вспыхнул вечером 31 декабря. В одноэтажном здании загорелась кровля. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее крупный пожар произошел в деревне Горицы в Тверской области. Пламя охватило деревянный многоквартирный дом, из здания самостоятельно выбрались 13 человек.