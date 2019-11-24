Ресторан загорелся в Сургуте

В Сургуте загорелся ресторан в воскресенье, 24 ноября. Площадь пожара составила 3,6 тысячи квадратных метров. В результате пострадал один человек.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На улице Рационализаторов горит здание ресторана „Кристалл“ на площади 3,6 тысячи квадратных метров», — пояснили в ведомстве.

Там также уточнили, что из-загоревшегося ресторана успешно эвакуировали 60 человек, среди которых посетители и сотрудники заведения. На месте работают сотрудники МЧС. Сейчас там находятся 13 единиц техники и 36 спасателей.

В ведомстве также отметили, что причины возгорания выясняются.