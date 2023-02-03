Происшествия 03 февраля 2023, 14:14 Ресторан загорелся в Одинцовском городском округе МЧС сообщило об эвакуации 10 человек из горящего ресторана в Одинцовском городском округе

Читать 360tv в

Пожар охватил крышу ресторана, расположенного в деревне Аксиньино Одинцовского городского округа. Как сообщили «360» в пресс-службе подмосковного главка МЧС, пламя охватило площадь 375 квадратных метров.

До прибытия пожарной команды из здания эвакуировали 10 сотрудников учреждения. К тушению огня привлекли 27 человек и девять единиц техники.

Реклама

О причинах возгорания, пострадавших и погибших сообщений пока нет.

Реклама