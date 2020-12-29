Ресторан загорелся в Люберцах на площади 700 «квадратов»

В Люберцах произошел пожар в трехэтажном ресторане. Огнем охвачена площадь 700 квадратных метров.

В подмосковном управлении МЧС сообщили, что пожар произошел в ресторане, который расположен по адресу: улица Кирова, дом 26а. Там находится ресторан «Дюшес».

«До прибытия пожарных подразделений эвакуировались 12 человек. Площадь пожара составляет 700 квадратных метров. Подразделения работают. Данных о пострадавших не поступало», — сообщили в МЧС.

В МЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило к спасателям в 16:11. В тушении задействованы 22 единицы техники и 69 человек.

Пользователи выкладывают в соцсети фото и видео с места происшествия.