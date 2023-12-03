Эксклюзив 03 декабря 2023, 11:54 Ресторан загорелся на северо-востоке Москвы Источник «360»: в Москве на улице Космонавтов в ресторане произошел пожар Сайт мэра и правительства Москвы

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В Северо-Восточном округе Москвы произошел пожар в здании общепита. На место выехали спасатели, сообщил источник «360».

По его данным, в Алексеевском районе на лице Космонавтов из кафе валит дым. Пламя охватило чердак здания и первый этаж. Собеседник «360» уточнил, что огонь может перекинуться на другое кафе, которое расположено совсем близко. Прибывшие на место спасатели развернули три ствола для борьбы с огнем.

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Позже источник добавил, что спустя несколько минут пожар полностью локализовали. Предположительно, в результате случившегося никто не пострадал. Все причины и обстоятельства произошедшего установят специалисты.

Накануне детей спасли из горящей квартиры в Москве. Пожар произошел в 17-этажном жилом доме в Юго-Восточном административном округе. С седьмого этажа здания на Новомарьинской улице валил густой черный дым. Пожарным удалось спасти шесть человек. Их передали бригаде скорой помощи.