22 июля 2022, 17:31
Ресторан загорелся на Патриарших прудах. Видео
Ресторан на Патриарших прудах, по Ермолаевскому переулку, загорелся в Москве. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МЧС
Ресторан «Патара» загорелся в центре Москвы. Как сообщили «360» в пресс-службе столичного главка МЧС, бригада выехала на место.
В ведомстве отметили, что в 17:10 пламя локализовали на площади 30 квадратных метров. Открытое горение сбили.
В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.
Столичный департамент транспорта уточнил в соцсетях, что спасатели локализовали возгорание, движение по Ермолаевскому переулку и Малому Патриаршему переулку перекрыто.
На Патриарших прудах, по адресу: Ермолаевский переулок, 7, — произошел пожар. Как сообщает МЧС, на данный момент возгорание локализировано. На месте продолжают работать оперативные службы города.
Движение по Ермолаевскому переулку и Малому Патриаршему переулку перекрыто.