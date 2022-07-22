Ресторан загорелся на Патриарших прудах. Видео

Ресторан «Патара» загорелся в центре Москвы. Как сообщили «360» в пресс-службе столичного главка МЧС, бригада выехала на место.

В ведомстве отметили, что в 17:10 пламя локализовали на площади 30 квадратных метров. Открытое горение сбили.



В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

Столичный департамент транспорта уточнил в соцсетях, что спасатели локализовали возгорание, движение по Ермолаевскому переулку и Малому Патриаршему переулку перекрыто.

На Патриарших прудах, по адресу: Ермолаевский переулок, 7, — произошел пожар. Как сообщает МЧС, на данный момент возгорание локализировано. На месте продолжают работать оперативные службы города.

Движение по Ермолаевскому переулку и Малому Патриаршему переулку перекрыто.