Эксклюзив 12 января 2024, 15:15 Ресторан загорелся на Дзержинском шоссе в Котельниках МЧС сообщило о пожаре на Дзержинском шоссе в Котельниках РИА «Новости»

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Пожар вспыхнул в Котельниках. Об этом «360» рассказали в пресс-службе МЧС по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило 12 января в 14:09. Пожар вспыхнул в доме № 4/1 на Дзержинском шоссе. По данным спасателей, загорелась кровля на площади 150 квадратных метров. Подробности случившегося уточняются, информации о пострадавших пока не поступало.

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По данным Telegram-канала «ДТП и ЧП Москва и МО», по указанному адресу горит здание ресторана.

Ранее крупный пожар произошел в Богородском округе на заводе по производству термопластичных композиций. В тушении огня задействовали сотрудников «Мособлпожспаса». По предварительным данным, никто не пострадал.

Пожар 11 января вспыхнул в поселении Сосенское в Новой Москве на улице Адмирала Корнилова. Пламя распространилось на площади в 200 квадратных метров.