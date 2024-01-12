Эксклюзив 12 января 2024, 23:12 Ресторан True Cost загорелся на Большой Дмитровке в Москве Источник: на Большой Дмитровке в Москве загорелся ресторан True Cost

Читать 360tv в

Пожар разгорелся в подсобном помещении ресторана True Cost на Большой Дмитровке в центре Москвы. По информации источника «360», загорелась кухня на втором этаже.

Известно, что огонь охватил подсобное помещение на втором этаже трехэтажного здания, где расположены рестораны. Посетителей общественного заведения и сотрудников ресторана, всего 50 человек, вывели из здания до прибытия МЧС. Очевидцы сообщили о сильном задымлении на двух этажах.

Реклама

На место происшествия выехали пожарные расчеты и скорая помощь. По информации источника, открытое горение на площади 20 квадратных метров оперативно локализовали и ликвидировали.

Ранее пожар потушили в здании склада на Шмитовском проезде возле Москва-Сити. Пожар бушевал на территории в 300 квадратных метров. После ликвидации возгорания в здании обрушились конструкции.