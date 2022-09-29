Ресторан сгорел в центре Нижнего Новгорода | 360°

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29 сентября 2022, 19:03

Ресторан сгорел в центре Нижнего Новгорода

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Пожар произошел в ресторане в центре Нижнего Новгорода, на улице Красная Слобода. Об этом сообщил «Царьград».

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Огонь охватил около 100 квадратных метров здания. Прибывшие на место пожарные потушили возгорание за несколько часов. Во время пожара пострадал один человек.

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