Ресторан сгорел в центре Нижнего Новгорода | 360°

Происшествия 29 сентября 2022, 19:03 Поделиться Telegram

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Viber Ресторан сгорел в центре Нижнего Новгорода

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Пожар произошел в ресторане в центре Нижнего Новгорода, на улице Красная Слобода. Об этом сообщил «Царьград».

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Огонь охватил около 100 квадратных метров здания. Прибывшие на место пожарные потушили возгорание за несколько часов. Во время пожара пострадал один человек.

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