Ресторан сгорел на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе

Пожар в ресторане «Монтана» на горнолыжном курорте Шерегеш в Кузбассе произошел в ночь с 15 на 16 декабря. О случившемся стало известно от пресс-службы ГУ МЧС по региону.

В ведомстве сообщили, что звонок с информацией о пожаре поступил в 01:56, его удалось полностью ликвидировать к 03:50. К тушению привлекли 10 человек и три специальных машины.

«На момент прибытия первого подразделения здание горело по всей площади — 200 квадратных метров. В 03:50 пожар был локализован. Причины его возникновения выясняются, никто не пострадал», — рассказали в МЧС. Сообщение процитировало РИА ФАН.

Ресторан располагался в части курорта, называющейся сектором Е. Как написали в группе сектора Е в социальной сети «ВКонтакте», заведение загорелось примерно в 02:00 16 декабря, когда посетителей в нем уже не было, поэтому никто не пострадал. Другие объекты на территории комплекса не повреждены.

Заведение общественного питания «Монтана» являлось самым большим в Шерегеше.