13 мая 2022, 20:29
Ресторан «Оазис» загорелся в Москве
Источник «360»: в столичном ресторане «Оазис» начался пожар
На юге Москвы произошел пожар в ресторане «Оазис», сообщил «360» источник в экстренных службах. Огонь охватил крышу заведения.
UPD: в столичном главке МЧС опровергли факт возгорания, подчеркнув, что в ресторане «проходил процесс приготовления пищи».
«Никакого пожара не было», — сказали в ведомстве.
От здания по улице Каспийской, 20, корпус 1, валят клубы дыма. Источник уверял, что на место выехали пожарные расчеты.