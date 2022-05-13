Ресторан «Оазис» загорелся в Москве

На юге Москвы произошел пожар в ресторане «Оазис», сообщил «360» источник в экстренных службах. Огонь охватил крышу заведения.

UPD: в столичном главке МЧС опровергли факт возгорания, подчеркнув, что в ресторане «проходил процесс приготовления пищи».

«Никакого пожара не было», — сказали в ведомстве.

От здания по улице Каспийской, 20, корпус 1, валят клубы дыма. Источник уверял, что на место выехали пожарные расчеты.