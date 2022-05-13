facebook_pixel
    13 мая 2022, 20:29

    Ресторан «Оазис» загорелся в Москве

    Источник «360»: в столичном ресторане «Оазис» начался пожар

    Александра Ломейко, Алла Морген

    На юге Москвы произошел пожар в ресторане «Оазис», сообщил «360» источник в экстренных службах. Огонь охватил крышу заведения.

    UPD: в столичном главке МЧС опровергли факт возгорания, подчеркнув, что в ресторане «проходил процесс приготовления пищи».

    «Никакого пожара не было», — сказали в ведомстве.

    От здания по улице Каспийской, 20, корпус 1, валят клубы дыма. Источник уверял, что на место выехали пожарные расчеты.