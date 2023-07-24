Происшествия 24 июля 2023, 14:04 Ресторан «Моремания» в Москве временно закрыли после отравления посетителя В центре Москвы на три месяца закрыли ресторан «Моремания» из-за отравления посетителя Фото: freepik.com

Читать 360tv в

Работу ресторана «Моремания» в центре Москвы приостановили на 90 суток после эпидемиологического расследования. Поводом для проверки послужило отравление посетителя. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что специалисты пришли с инспекцией из-за случая острой кишечной инфекции у одного из гостей после посещения заведения на Житной улице.

Реклама

Результаты осмотра помещений показали грубые нарушения, которые представляют угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей. В частности, сотрудники ресторана не следили за качеством и безопасностью поступающего сырья и готовой еды. На продуктах, которые хранили в холодильниках, не было ни маркировки, ни даты изготовления, ни информации о производителе.

В итоге из ресторана изъяли 279,3 килограмма пищевой продукции. Против ООО «Валькирия» составили протокол о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Суд постановил временно закрыть заведение.

Ранее Роспотребнадзор не подтвердил выброс аммиака при прорыве трубы в ТЦ «Времена года». Торговый центр закрыт, когда он снова начнет работу — пока неизвестно.