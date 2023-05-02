Происшествия 02 мая 2023, 10:25 Решивший покурить мужчина спрыгнул на рельсы в метро Москвы МВД: полиция задержала мужчину, спрыгнувшего на рельсы в московском метро

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Полицейские задержали в Москве 31-летнего мужчину, который ночью спрыгнул на рельсы на станции метро «ВДНХ» Калужско-Рижской линии, чтобы выкурить сигарету. Об этом сообщил Telegram-канал «МВД Медиа».

Уроженец Пермского края дождался, пока не будет поезда, спустился с платформы и проник в служебную зону. Сразу же сработало сигнальное устройство, контролирующее проникновение человека в тоннель. Сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене поймали нарушителя и доставили в отдел полиции для разбирательства. Там мужчина и выложил оригинальный мотив своего поступка.

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Задержанного привлекли к ответственности за нарушение требований в области транспортной безопасности. В отношении нарушителя составили протокол. Мужчине назначили административный арест сроком на семь суток.

Канал «МВД Медиа» опубликовал видео с места происшествия.