Эксклюзив 15 ноября 2022, 03:46 «Решили поиграть в ОМОН». В Химках четверо мужчин вломились в квартиру и избили хозяина в поисках оружия и наркотиков В Химках сотрудник «Вкусно — и точка» с бандой избил мужчину, требуя оружие и наркотики

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Четверо вооруженных мужчин в камуфляже ворвались в квартиру жителей Химок 13 ноября. Они избили супругов, требуя оружие и наркотики, а когда ничего не нашли, покинули квартиру. Однако на выходе из подъезда их уже поджидали сотрудники полиции. Позже выяснилось, что среди четырех нападавших были несовершеннолетний студент и сотрудник ресторана «Вкусно — и точка». Пострадавшие хозяева квартиры рассказали «360» подробности нападения.

Представились полицейскими

Налетчики постучались и представились сотрудниками полиции. Хозяин квартиры поверил им на слово и открыл дверь — в ту же секунду в лицо ему уперлось дуло автомата. В результате мужчина запомнил только одного нападавшего: пострадавший отметил, что тот был в балаклаве.

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«У меня от автомата зрение „схлопнулось“ до дула», — признался мужчина.

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Хозяев квартиры заставили лечь на пол.

«Был слышен лязг, топот сапог. Они не разрешали нам поднимать голову ни на сантиметр — сразу удар, чуть какое-то движение — сразу удар», — рассказала пострадавшая.

Налетчики спрашивали про оружие и наркотики. По словам хозяев, в доме никогда не было ни того, ни другого. Не получив желаемого, мужчины стали избивать хозяина квартиры. Пытаясь отвлечь внимание, супруга вспомнила про антидепрессанты. Ее заставили искать препарат и назначение врача, все это под дулом автомата.

«Нас разлучили, меня потащили искать эти антидепрессанты. Видела одно лицо, этот человек видимо решил „помочь“ с обыском, он подошел и начал выкидывать вещи из шкафа», — сообщила женщина.

Лиц нападавших хозяева квартиры не разглядели, так как их заставляли смотреть строго в пол, стоять можно было только на коленях. Мужчина сообщил, что до последнего считал, что это сотрудники полиции. Он думал, что «правоохранители» поймут свою ошибку и уйдут — поэтому соблюдал все, что ему говорили.

«Связали руки стяжками строительными, вытащили из квартиры, бросили на лестнице. Когда меня вытаскивали, начала голосить специально, чтобы привлечь внимание соседей», — рассказала собеседница.

По словам пострадавшей, соседи все видели, но не стали вмешиваться, так как тоже приняли злоумышленников за сотрудников полиции, их ввел в заблуждение камуфляж и бронежилеты.

«Не знали, что думать. Что это сбрендивший бывший военный решил в ОМОН поиграть или действующий сотрудник ошалел и решил, что ему все можно», — отметила пострадавшая.

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Обещали приходить с обысками регулярно

В квартире провели «обыск» — перевернули все вверх дном, вывалили из шкафов и комодов вещи и обувь. Мужчину бросили в кучу ботинок, один из нападавших наступил ему берцем на лицо. Налетчики заявили, что якобы нашли у них в квартире наркотики и потребовали от хозяина признать вину.

Отрицательный ответ их не удовлетворил, поэтому мужчину снова стали избивать. Женщина, испугавшись за его жизнь, начала кричать и требовать адвоката, ордер и удостоверение. Главарь банды заявил, что теперь он будет приходить часто, и обыски станут регулярными. После этого хозяев оставили связанными и ушли.

«Единственное знание из голливудских фильмов, что пригодилось в жизни — это как разрезать стяжки, когда руки за спиной», — пошутила женщина.

«Решили поиграть в ОМОН»

Пострадавшие освободились от удержания и позвонили в полицию. Собеседница издания призналась, что по времени все это заняло не более 15 минут.

Как оказалось, банда налетчиков базировалась у одного из них, в квартире на этаж ниже. Употребив изрядную порцию алкоголя, молодые люди — младшему из них всего 17, а старшему 26 — решили «поиграть в ОМОН».

Пострадавшие признались, что до сих пор не знают, почему нападавшие выбрали именно их квартиру.

«Это была демонстрация силы, кураж. Они это делали потому, что получали от этого кайф», — считает пострадавшая.

Налетчики ничего не взяли — ни денег, ни ценностей. Полиция задержала злоумышленников по горячим следам, прямо на выходе из подъезда.

«Когда я их увидела, у меня началась истерика. Они были натурально ряженые. У них были бронежилеты из картона, разномастный камуфляж. Но когда тебе в лицо тычут дулом автомата, единственное, что ты видишь — это дуло автомата», — призналась хозяйка квартиры.

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Несмотря на то, что при полицейских нападавшие изображали крайнюю степень раскаяния, женщина слышала, как они цинично рассказывали о произошедшем.

«Это просто какой-то моральный урод. Он получал искреннее удовольствие от того, что он мучил моего мужа», — рассказала собеседница.

Женщина отметила, что не спала всю ночь, у нее болит спина и тяжело поднимать руки. Она заявила, что будет добиваться осуждения злоумышленников и компенсации морального и материального вреда.