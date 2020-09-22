Репортер российского происхождения из США скончался в Турции

По данным СМИ, 57-летний журналист прибыл в город со своей женой и двумя водителями из провинции Самсун на севере Турции. Они подъехали к отелю, и супруга попыталась разбудить Влчека. Он не подавал признаков жизни. Медицинские работники подтвердили смерть мужчины. По факту произошедшего проводится расследование, информирует «Газета.ru».

Влчек родился в Ленинграде. Он получил гражданство США и начал работать военным репортером в зонах конфликтов. Мужчина побывал в Боснии, Восточном Тиморе, Шри-Ланке и Конго. Журналисту принадлежит большое число расследований. В соавторстве с американским лингвистом Ноамой Хомским он написал книгу «О западном терроризме».