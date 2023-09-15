Происшествия 15 сентября 2023, 18:18 Репетитор из Москвы покончила с собой из-за травли в соцсетях Mash: репититор из Москвы покончила с собой из-за обвинений в эскорте РИА «Новости»

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В Москве 29-летняя репетитор по иностранным языкам покончила с собой из-за травли в социальных сетях. Ее обвинили в эскорте, и она потеряла работу. Об этом сообщили в Telegram-канале Shot.

По данным СМИ, женщина учила детей китайскому, французскому и английскому языкам. В один день в комментариях под постами репитотора в соцсетях появились ссылки на сайты эскортниц, где выложили ее фотографии. Родители учеников узнали об этом и перестали отпускать детей на занятия к преподавателю.

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В итоге женщина осталась без работы и впала в продолжительную депрессию. Накануне к ней в квартиру приехал ее брат. Он не смог дозвониться до сестры, поэтому вызвал полицию. Приехавшие сотрудники вскрыли дверь и нашли тело девушки. Предсмертной записки не было. Признаков насильственной смерти не обнаружили.

Ранее стало известно, что сестры-близнецы из Омска одновременно покончили с собой.