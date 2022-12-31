Происшествия 31 декабря 2022, 19:13 Рэпера Андрея Райкконена нашли мертвым в Санкт-Петербурге — СМИ «Известия»: в Санкт-Петербурге нашли тело рэпера Андрея Райкконена Pixabay

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В Санкт-Петербурге умер один из лидеров андеграундного рэпа в России Андрей Райкконен, сообщил источник «Известий». По его информации, молодой человек скончался в своей квартире, а за несколько дней до этого перестал выходить на связь.

Собеседник издания рассказал, что известный под псевдонимом Эхопрокуренныхподъездов (ЭПП) рэпер два дня назад исчез из социальных сетей и перестал выходить на связь. Специалисты устанавливают причины смерти артиста.

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Перед исчезновением из соцсетей Андрей Райкконен жаловался своей подруге на плохое самочувствие, сообщили источники «Делового Петербурга».

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«Андрей был очень добрым и ламповым (приятным, уютным — прим. ред.) человеком, помогал мне несколько раз с организацией концертов. Это год, когда умер русский рэп», — рассказал собеседник издания.

Журналисты издания напомнили, что ранее Райкконен отменил намеченный на 17 декабря концерт из-за болезни. Он уточнил, что с удовольствием встретится с желающими, но в конце декабря. Фанаты во «ВКонтакте» уже начали выражать соболезнования в связи со смертью артиста.