05 апреля 2024, 18:03
Рэпер Toxi$ пойдет под суд за пропаганду наркотиков
Mash: в песнях рэпера Toxi$ нашли пропаганду наркотиков
Рэп-исполнителя Toxi$ (Андрея Смелянского) в ближайшем будущем ждет судебное разбирательство. В его песнях обнаружили пропаганду наркотиков, сообщил Telegram-канал Mash.
По данным издания, сотрудники полиции и наркологической больницы изучили творчество 20-летнего рэпера Toxi$ и выявили признаки пропаганды запрещенных веществ. Речь идет о таких треках, как «Мой счет», «ХО» и «iCant».
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Материалы с результатами проверки направили на рассмотрение в Невский районный суд. Заседание по делу исполнителя намечено на май.
Руководитель пресс-службы судов по Санкт-Петербургу Дарья Лебедева, сообщила Mash, что представитель Смелянского уверяет в отсутствии призыва к употреблению наркотиков в песнях. Вину рэпер не признал.
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