Renault Logаn сбил ребенка в Краснодарском крае

В Ейске (Краснодарский край) случилось ДТП, в результате которого 10-летняя девочка получила травмы. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла в минувшую субботу на улице Коммунистической. 37-летний водитель иномарки Renault Logan сбил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшему ребенку назначили амбулаторное лечение. Выяснилось, что на момент ЧП автомобилист был под воздействием наркотиков.