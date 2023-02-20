Происшествия 20 февраля 2023, 11:55 Renault и Audi на большой скорости столкнулись в Нижегородской области

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Ночью 19 февраля на 56-м километре трассы Р-158 в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области столкнулись два автомобиля. Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Автомобили Renault и Audi на большой скорости врезались друг в друга. Оба водителя погибли на месте происшествия.

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Для ликвидации аварии на место случившегося направили силы и средства от ГУ МЧС России региону.

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