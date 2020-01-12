Ренату Литвинову сбил автомобиль в центре Москвы
По словам собеседницы «Звезды», Литвинова гуляла по центру города. Машина сбила ее недалеко от McDonald’s. По предварительной информации, за рулем автомобиля была девушка. Как отметила Александра, с актрисой все в порядке.
Ранее Telegram-канал Mash уточнял, что в результате аварии Литвинова получила травмы руки и ноги. После этого ей оказывали экстренную медицинскую помощь врачи.
Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. В 2003-м она получила звание Заслуженной артистки России, а годом ранее стала лауреатом Государственной премии. Также Литвинова является двукратным лауреатом открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».
Она играла в таких фильмах, как «Жмурки», «Диверсант», «Па Париж» и многих других. Кроме того, Литвинова была режиссером «Петербург.Только по любви» и «Последняя сказка Риты».