Ренату Литвинову сбил автомобиль в центре Москвы

Известную актрису и режиссера Ренату Литвинову сбил автомобиль на одной из центральных улиц Москвы. Об этом сообщила ее ассистентка Александра.

По словам собеседницы «Звезды», Литвинова гуляла по центру города. Машина сбила ее недалеко от McDonald’s. По предварительной информации, за рулем автомобиля была девушка. Как отметила Александра, с актрисой все в порядке.

Ранее Telegram-канал Mash уточнял, что в результате аварии Литвинова получила травмы руки и ноги. После этого ей оказывали экстренную медицинскую помощь врачи.

Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. В 2003-м она получила звание Заслуженной артистки России, а годом ранее стала лауреатом Государственной премии. Также Литвинова является двукратным лауреатом открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».

Она играла в таких фильмах, как «Жмурки», «Диверсант», «Па Париж» и многих других. Кроме того, Литвинова была режиссером «Петербург.Только по любви» и «Последняя сказка Риты».